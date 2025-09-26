Menu Rechercher
Inquiétudes pour un nouveau joueur du PSG après Marquinhos !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Fabian Ruiz sous les couleurs du PSG. @Maxppp
Regarder en direct sur DAZN
PSG Auxerre
Les ennuis continuent au Paris Saint-Germain. Ce vendredi, Marquinhos a rejoint l’infirmerie pour quelques semaines après l’annonce d’une blessure aux quadriceps. Le Brésilien y a rejoint Ousmane Dembélé, Désiré Doué et João Neves.

Ce soir, un autre joueur francilien suscite de l’inquiétude. Il s’agit de Fabian Ruiz. L’Équipe annonce que le milieu de terrain espagnol a ressenti des douleurs musculaires après le Clasico perdu face à l’Olympique de Marseille. Luis Enrique n’a pas souhaité prendre de risque avec son joueur et l’a donc préservé toute la semaine. Fabian Ruiz pourrait tout de même être dans le groupe pour la réception d’Auxerre.

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (20)
