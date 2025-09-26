Inquiétudes pour un nouveau joueur du PSG après Marquinhos !

Les ennuis continuent au Paris Saint-Germain. Ce vendredi, Marquinhos a rejoint l’infirmerie pour quelques semaines après l’annonce d’une blessure aux quadriceps. Le Brésilien y a rejoint Ousmane Dembélé, Désiré Doué et João Neves.

La suite après cette publicité

Ce soir, un autre joueur francilien suscite de l’inquiétude. Il s’agit de Fabian Ruiz. L’Équipe annonce que le milieu de terrain espagnol a ressenti des douleurs musculaires après le Clasico perdu face à l’Olympique de Marseille. Luis Enrique n’a pas souhaité prendre de risque avec son joueur et l’a donc préservé toute la semaine. Fabian Ruiz pourrait tout de même être dans le groupe pour la réception d’Auxerre.

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+