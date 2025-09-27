Menu Rechercher
Le groupe du PSG pour la réception d’Auxerre avec quatre petits nouveaux et le retour de Barcola

PSG Auxerre
Le PSG reçoit Auxerre ce soir à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1 au Parc des Princes. Pour cette rencontre, Luis Enrique a choisi d’intégrer plusieurs jeunes talents, avec Wassim Slama (2008), Mathis Jangeal (2008) et Quentin Ndjantou (2008) dans le groupe. Yanis Khafi (2006) fait également partie de la sélection, confirmant la volonté du coach de donner du temps de jeu à la relève, alors que le nombre d’absents est impressionnant. Seul Bradley Barcola est de retour de blessure.

Paris Saint-Germain
🏟️ Le groupe parisien pour #PSGAJA ce soir au Parc des Princes !

⌚️ 21h05

@Ligue1
En effet, plusieurs cadres manquent à l’appel pour cette rencontre : Fabian Ruiz, João Neves, Désiré Doué, Marquinhos et Ousmane Dembélé sont forfaits. En revanche, Khvicha Kvaratskhelia et Illia Zabarniy, et Lucas Chevalier sont bien présents. La recrue ukrainienne devrait suppléer Marquinhos en défense centrale aux côtés de Pacho, tandis que Kvaratskhelia occupera un des couloirs. Hakimi sera logiquement aligné sur son flanc droit. Le coup d’envoi est prévu à 21h05, au Parc des Princes.

