CdM 2026 : Donald Trump menace de déplacer des matches

Donald Trump a laissé entendre qu’il pourrait déplacer certaines rencontres de la Coupe du Monde 2026 si la sécurité dans les villes américaines hôtes était compromise. Lors d’un point presse dans le Bureau ovale, le président des États-Unis a évoqué cette éventualité à propos des matches prévus à Seattle (6 rencontres au Lumen Field) et San Francisco (6 au Levi’s Stadium). « Ces villes sont dirigées par des extrémistes de gauche qui ne savent pas ce qu’ils font », a-t-il affirmé, qui sont selon-lui incapables d’assurer des conditions sûres pour le tournoi.

Le président des USA a ajouté qu’il adoptera la même vigilance pour les Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Il a précisé que la Garde nationale serait déployée à Washington, Memphis et bientôt à Chicago afin de garantir la sécurité. « Si je pense qu’une ville n’est pas sûre, nous déplacerons le match dans une autre ville », a-t-il insisté, tout en espérant que ces mesures ne seront finalement pas nécessaires. À suivre…