La FIFA prépare une révolution pour les penalties

La FIFA pourrait bientôt bouleverser l’un des moments les plus emblématiques du football moderne : les penalties. En effet, il ne serait plus possible de marquer sur un rebond après un penalty. Concrètement, si un joueur manque son tir, le jeu reprendrait immédiatement par un dégagement du gardien. Les joueurs n’auraient donc plus qu’une seule chance, et leurs coéquipiers n’auraient plus à attendre dans la surface pour profiter d’un second rebond. Cependant, on ne sait toujours pas ce qui se passe si le ballon rebondit sur le poteau ou la barre transversale sans que le gardien ne le touche. Comme l’explique ancien arbitre espagnol Eduardo Iturralde (58 ans) sur la station de radio « Cadena SER », le patron de l’arbitrage de la FIFA Pierluigi Collina (65 ans) est un grand partisan de la révolution et est déterminé à mettre en œuvre le changement. Cette réforme pourrait donc simplifier le travail des arbitres et avantager les gardiens, mais certaines questions restent en suspens, comme le cas des rebonds sur le poteau ou la barre.

Ce nouveau règlement pourrait être appliqué dès la saison 2026/2027, faisant de la Coupe du Monde 2026 le dernier grand tournoi avec les règles actuelles. Mais pour que cette réforme soit officielle, elle doit encore être validée par l’International Football Association Board (IFAB), l’instance qui décide des règles du football. La FIFA devra obtenir le soutien d’au moins deux des quatre voix britanniques pour que la mesure soit adoptée, même si elle dispose déjà de ses quatre voix, ce qui laisse planer le doute sur sa mise en place effective. Affaire à suivre.