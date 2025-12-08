Le Real Madrid massacré en Espagne, la métamorphose inattendue de Lamine Yamal

Le Real Madrid humilié

La Casa Blanca est retombée dans ses travers et de quelle manière, en s’inclinant 2-0 face au Celta Vigo. La presse espagnole massacre la bande à Xabi Alonso ce lundi matin. Le Real Madrid est perdu, placarde le journal Marca. Le journal Sport parle d’un Real bouleversé, alors que Mundo Deportivo parle d’un crash que Kylian Mbappé n’a pas réussi à éviter cette fois-ci. Le Real Madrid accuse désormais 4 points de retard sur son éternel rival barcelonais. C’est tout simplement la panique avant le choc en Ligue des Champions face à Manchester City. Mais au-delà du niveau de jeu inquiétant affiché, le Real Madrid a surtout été dépassé et a complètement craqué au fil de la rencontre. Álvaro Carreras a été expulsé après avoir sévèrement critiqué l’arbitrage, tout comme Endrick, expulsé pour "s’être levé du banc, avoir quitté la zone technique et crié sur le quatrième arbitre", selon le rapport de l’arbitre. Dani Carvajal a également craqué dans les couloirs de l’enceinte madrilène en s’en prenant aux officiels. «Vous avez un niveau pareil et ensuite, vous pleurez en conférence de presse», voici ses mots à l’arbitre selon son rapport. Tout cela a provoqué d’énormes tensions dans le vestiaire madrilène après la rencontre.

Le nouveau Lamine Yamal plait en Catalogne

La presse espagnole dans son ensemble fait l’éloge d’un nouveau Lamine Yamal ce matin. Un Lamine 2.0, comme le placarde le journal AS dans ses pages intérieures. Lors de la victoire face au Bétis ce week-end, le prodige espagnol a joué dans un rôle inhabituel de numéro 10, en soutien de l’attaquant. Un rôle qu’il a occupé durant 67 minutes avant l’entrée de Fermín López, et Lamine Yamal a tout simplement impressionné ! Il a prouvé qu’il était capable de se mettre au service du collectif. Aussi bien dans son jeu avec que sans ballon. Flick lui a demandé s’il se voyait comme un milieu offensif et il n’a pas hésité, comme le relaie Marca. Mundo Deportivo est sous le charme alors que pour Sport, Lamine évolue vers sa version 2.0 : d’ailier à milieu offensif. Ses statistiques ont été impressionnantes avec quatre occasions créées, quatre dribbles réussis, 16 passes réussies dans le dernier tiers du terrain… Lamine a toujours trouvé le bon coéquipier. Il a été généreux. Il a joué et a fait jouer ses coéquipiers. De plus, il s’est investi pleinement dans l’effort défensif, prouvant qu’il récupérait petit à petit physiquement et que sa pubalgie était bientôt de l’histoire ancienne. Pour la presse espagnole, ce changement rappelle l’époque où Pep Guardiola avait aligné Messi en faux neuf.

Les coulisses de la sortie explosive de Mohamed Salah

Le cas Mohamed Salah qui met le feu à l’Angleterre ce lundi matin. Pour ceux qui sont passés à côté, l’Égyptien a lâché une véritable bombe à retardement après le nul 3-3 face à Leeds de Liverpool. La star des Reds a vidé son sac en zone mixte où il n’a pas hésité à fustiger les choix de son coach Arne Slot, qui l’avait fait débuter sur le banc pour la 3ᵉ fois consécutive. Il a aussi assuré que son avenir était remis en question. Dans son édition du jour, le Daily Mail revient sur les coulisses de cette sortie explosive. Salah n’était pas en colère lorsqu’il a parlé, rien ne laissait penser qu’il avait parlé sans réfléchir. Mais, le timing de cette sortie interroge. Pour la presse anglaise, cette interview stupéfiante ne fait qu’aggraver les choses. Les attaques de Salah contre Slot et d’autres dirigeants du club, restés anonymes, n’ont fait qu’aggraver la situation déjà délicate des champions de Premier League. En ce sens, l’attitude de Salah était égoïste, lui qui est loin du niveau exceptionnel qu’il a si souvent atteint la saison dernière. Salah fait sensation avec cette sortie, juge le Daily Star alors que le Daily Express estime qu’il n’a plus d’endroit pour se racheter. Le Daily Mail assure que Liverpool devra prendre une décision importante concernant une éventuelle sanction pour l’Égyptien. L’attaquant de 32 ans pourrait être écarté du groupe pour les prochains matchs contre l’Inter Milan, en Ligue des Champions, et Brighton. La BBC indique que la relation entre le joueur et Arne Slot est bel et bien rompue.