Kolo Touré fait son pronostic pour la CAN

Le 21 décembre prochain, la CAN débutera au Maroc. Une rencontre très attendue par tout le continent africain. Et même si certains favoris tirent leur épingle du jeu au moment des pronostics. Force est de constater que la compétition est très ouverte et que de nombreuses équipes peuvent prétendre à la victoire finale. Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations en 2015 avec la Côte d’Ivoire, Kolo Touré (120 sélections) s’est prêté au jeu des pronostics ce vendredi.

En conférence de presse, l’adjoint de Pep Guardiola a expliqué qu’il ne fallait pas oublier son pays au moment de parler de victoire finale : «ça va être difficile. Les pays d’Afrique du Nord comme le Maroc, l’Egypte et l’Algérie seront très forts. Je vois mon pays aussi, la Côte d’Ivoire. On a gagné la dernière CAN et on a encore une très belle équipe. Je mise sur mon pays pour la victoire finale.» Voilà qui est dit.