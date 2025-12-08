Joey Barton condamné à six mois de prison avec sursis

Décidément, les paroles de Joey Barton commencent à se retourner contre lui. Alors qu’il s’était illustré il y a quelques jours en traitant Alexander Isak d’imposteur somalien, l’ancien milieu de l’OM a été condamné ce lundi à six mois de prison avec sursis. Il devra réaliser 200 heures de travaux d’intérêt général et devra régler une amende de 25 000 euros pour des propos insultants envers le présentateur Jeremy Vine et des consultantes télévisées Lucy Ward et Eni Aluko.

La suite après cette publicité

Au sujet de cette dernière, Barton avait eu des propos particulièrement louches en expliquant qu’elle était «juste là pour cocher des cases. La DEI (diversité, équité et inclusion) est une foutaise. Discrimination positive. Tout ça grâce au mouvement BLM (Black Lives Matter) et à l’affaire George Floyd.» L’ancien milieu de 43 ans avait ensuite superposé les visages des deux femmes sur une photographie des tueurs en série.