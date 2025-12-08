Menu Rechercher
Real Madrid : Eder Militão va rater trois à quatre mois de compétition

Real Madrid 0-2 Celta Vigo

Soirée cauchemar pour le Real Madrid ce dimanche. A domicile, les Merengues ont sombré face au Celta de Vigo avec trois cartons rouges (0-2). Outre cette débâcle, le club de la capitale a également perdu Eder Militão. Sur un retour défensif, le défenseur brésilien s’est tenu l’arrière de la cuisse gauche et a été escorté par les soigneurs jusqu’aux vestiaires. Et alors que plusieurs mois d’absence étaient à craindre, le verdict est tombé et fait froid dans le dos pour la Maison Blanche.

Real Madrid C.F.
Parte médico de Militão.
«Suite aux examens effectués sur notre joueur Éder Militão par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une déchirure du biceps fémoral de la jambe gauche avec atteinte du tendon proximal. Son rétablissement sera suivi de près.» Une très mauvaise nouvelle pour Xabi Alonso qui va affronter Manchester City en Ligue des Champions avec six défenseurs absents. Militão devrait rater trois voire quatre mois de compétition avec cette blessure très douloureuse.

