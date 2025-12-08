Liverpool met Mohamed Salah à l’écart !

«J’ai reçu beaucoup de promesses cet été et jusqu’ici, j’ai été sur le banc pendant trois matchs, donc je ne peux pas dire que les promesses sont tenues. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression que quelqu’un ne veut plus de moi au club». Voici ce que déclarait Mohamed Salah, ce week-end, quelques minutes après la nouvelle contreperformance de Liverpool, tenu en échec par Leeds United (3-3). Une déclaration qui n’a pas manqué de faire bondir l’attaché de presse du club, provoquant plus globalement un véritable tollé outre-Manche.

Ces dernières heures, de nombreuses personnalités ont ainsi pris position. Certaines comprenant la frustration de l’attaquant égyptien, d’autres pointant du doigt le timing de cette déclaration sulfureuse. Une chose est sûre, le buteur de 33 ans - qui doit rejoindre sa sélection nationale prochainement pour la Coupe d’Afrique des Nations - est désormais fixé sur son sort. Alors que la presse britannique affirmait que le numéro 11 des Reds s’exposait à de grosses sanctions, une première décision a finalement été prise en ce début de semaine.

Salah sanctionné !

Selon les dernières informations de RMC Sport, Mohamed Salah, de retour au centre d’entraînement ce lundi, ne figurera pas dans le groupe de Liverpool, qui se déplace à Milan mardi soir pour défier l’Inter de Marcus Thuram. Agacée par la sortie de son protégé, la direction du club de la Mersey a donc tranché et décidé d’écarter la star égyptienne pour ce rendez-vous européen. Un choix fort marquant, un peu plus, la rupture entre le gaucher d’1m75 et son entraîneur, Arne Slot.

Une autre question se pose également : l’international égyptien sera-t-il convoqué pour la rencontre face à Brighton comptant pour la 16e journée de PL ? Rien n’est moins sûr au regard de la fracture existante entre l’ancien joueur de l’AS Roma et le board de l’actuel 9e de Premier League. Outre cette sanction prononcée, il semble désormais compliqué de voir Mohamed Salah s’éterniser sous le maillot des Reds, qui plus est à l’heure où plusieurs clubs saoudiens - dont Al-Hilal, entraîné par Simone Inzaghi - s’intéressent à lui…

