PSG : Marquinhos ne jouera pas face au FC Barcelone

L’hécatombe se poursuit au Paris Saint-Germain. Auteur d’une saison 2024/2025 de haute volée, le club de la capitale redoutait le pire durant ce début d’exercice 2025/2026. La raison est simple : les Rouge et Bleu ont terminé le dernier exercice le 13 juillet, avec la finale de la Coupe du Monde des Clubs. Il a ensuite repris le chemin de l’entraînement début août, quand les autres clubs avaient déjà un mois et demi de préparation dans les pattes.

La suite après cette publicité

Résultat : les Rouge et Bleu ont redémarré les matches officiels sans avoir réalisé de véritable présaison. Sans surprise, les pépins physiques s’enchaînent. Après les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué avec l’équipe de France, Bradley Barcola et João Neves avaient été obligés de déclarer forfait contre l’Olympique de Marseille. Aujourd’hui, Paris vient de publier un nouveau communiqué médical à la veille du match de Ligue 1 contre Auxerre.

La suite après cette publicité

Au tour de Marquinhos

Et si Barcola est de retour, Dembélé, Doué et Neves ne seront logiquement pas présents face aux Bourguignons. En revanche, le club de la capitale a annoncé une autre mauvaise nouvelle. «Le point médical de ce vendredi 26 septembre concerne João Neves, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Marquinhos. João Neves, Désiré Doué et Ousmane Dembélé poursuivent leur processus de rééducation. Touché au quadriceps gauche, Marquinhos restera en soins ces prochaines semaines», peut-on lire sur le communiqué publié par le club de la capitale.

Marquinhos forfait durant plusieurs semaines, cela signifie que le capitaine ratera le match contre l’AJA, mais surtout le choc de Ligue des Champions de mercredi prochain face au FC Barcelone. Luis Enrique aura le choix entre Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo pour le remplacer, mais cette nouvelle blessure est décidément la preuve que le PSG est en train de payer durement la cadence infernale de son calendrier.

La suite après cette publicité

Suivez cette rencontre sur DAZN avec l’offre Ligue 1+