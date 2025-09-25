Menu Rechercher
1 - 2
75'
Liga 2025/2026 6e journée
Oviedo
1 - 2
MT : 1-0
75'
Barcelone
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
70'
1 - 2
(PD F. de Jong) R. Lewandowski
56'
1 - 1
Eric García
mi-temps
1 - 0
33'
1 - 0
Alberto Reina
Voir le live commenté
Classement live 2 Barcelone 16 18 Oviedo 3
Possession 81% Barcelone Oviedo
Tirs 5 3 10 2 8 18
Grosses occasions créées 100% Oviedo 1 Barcelone 0
Compositions Oviedo 4-4-2 Barcelone 4-3-3
Qui va gagner ?
1 OVI N NUL 2 BAR
526 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Real Oviedo Lucas Ahijado 1
Tirs (%)
#1 Logo Real Oviedo Alberto Reina Campos 2/2 100% #2 Logo Barcelone Marcus Rashford 2/4 50% #3 Logo Barcelone Ferran Torres 2/4 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Oviedo Haissem Hassan 2 #2 Logo Barcelone Pedri 2 #3 Logo Barcelone Marcus Rashford 2
Fautes subies
#1 Logo Real Oviedo Salomón Rondón 4 #2 Logo Barcelone Ferran Torres 2
Ballons touchés
#1 Logo Barcelone Pedri 110
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Dani Olmo 0/2 0% #2 Logo Barcelone Marc Casadó 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Real Oviedo Salomón Rondón 5 #2 Logo Barcelone Pedri 4 #3 Logo Barcelone Raphinha 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Oviedo David Carmo 6/7 86% #2 Logo Barcelone Marc Casadó 5/6 83% #3 Logo Real Oviedo Leander Dendoncker 6/9 67%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 4/5 80% #2 Logo Real Oviedo David Carmo 3/4 75% #3 Logo Barcelone Dani Olmo 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Ronald Araújo 0/5 0% #2 Logo Real Oviedo Ilyas Chaira 0/4 0% #3 Logo Barcelone Raphinha 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Ronald Araújo 0/4 0% #2 Logo Real Oviedo Eric Bailly 0/2 0% #3 Logo Barcelone Ferran Torres 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Frenkie de Jong 38/38 100% #2 Logo Barcelone Pau Cubarsí 84/87 97% #3 Logo Barcelone Pedri 87/92 95%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Barcelone Pedri 48 #2 Logo Barcelone Raphinha 33 #3 Logo Barcelone Marcus Rashford 30

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
D
D
V
D
D
V
V
V
N
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Nacho Vidal Nacho Vidal Ischio-jambiers Álvaro Lemos Álvaro Lemos Lésion du ligament croisé antérieur du genou David Costas David Costas Ischio-jambiers Oviemuno Ejaria Oviemuno Ejaria Blessure musculaire Oviemuno Ejaria Oviemuno Ejaria Inconnu Federico Viñas Federico Viñas Carton rouge
Lamine Yamal Lamine Yamal Blessure à l'aine Fermín Fermín Blessure à la hanche Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Top commentaires

Façonnier 22:40 Le talent de yamal manque dans ce genre de match La folie de la jeunesse 3 Répondre
Voir tous les commentaires (10)

Match Oviedo - Barcelone en direct commenté

6e journée de Liga - jeudi 25 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Oviedo et Barcelone (Liga, 6e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Liga entre Oviedo et Barcelone. Ce match aura lieu le jeudi 25 septembre 2025 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Oviedo et Barcelone.

On en parle

Arbitres

Miguel Ángel Ortiz Arias arbitre principal
Guillermo Santiago Sacristán arbitre assistant
José Antonio Garrido Romero arbitre assistant
Abraham Domínguez Cervantes quatrième arbitre
Miguel Sesma Espinosa arbitre VAR
Valentín Pizarro Gómez arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Municipal Carlos Tartiere Oviedo
Estadio Municipal Carlos Tartiere
  • Année de construction : 2000
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 30500
  • Affluence moyenne : 14100
  • Affluence maximum : 29758
  • % de remplissage : 46

Match en direct

Date 25 septembre 2025 21:30
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 6
Diffusion beIN SPORTS 1
Affluence 29850
Code OVI-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Oviedo
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Oviedo et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 septembre 2025 à 21:30 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Oviedo Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Oviedo et Barcelone ?

Real Oviedo : le coach V. Paunović a choisi une formation en 4-4-2 : Aarón Escandell, R. Alhassane, David Carmo, E. Bailly, Lucas Ahijado, I. Chaira, Alberto Reina, L. Dendoncker, H. Hassan, S. Rondón, Santi Cazorla.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, Gerard Martín, Pau Cubarsí, R. Araujo, Eric García, Dani Olmo, Marc Casadó, Pedri, M. Rashford, Ferran Torres, Raphinha.

Qui arbitre le match Oviedo Barcelone ?

Miguel Ángel Ortiz Arias est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Oviedo Barcelone ?

Oviedo accueille le match au Estadio Municipal Carlos Tartiere.

Quelle est la date et l'heure du match Oviedo Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 septembre 2025, coup d'envoi 21:30.

Qui a marqué le but pour Oviedo ?

Un seul but a été inscrit pour Oviedo par Alberto Reina 33'.

Qui a marqué des buts pour Barcelone ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Eric García 56', R. Lewandowski 70'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
