Match Oviedo - Barcelone en direct commenté
6e journée de Liga - jeudi 25 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Oviedo et Barcelone (Liga, 6e journée)
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Oviedo et Barcelone.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Oviedo et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 septembre 2025 à 21:30 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Oviedo Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Oviedo et Barcelone ?
Real Oviedo : le coach V. Paunović a choisi une formation en 4-4-2 : Aarón Escandell, R. Alhassane, David Carmo, E. Bailly, Lucas Ahijado, I. Chaira, Alberto Reina, L. Dendoncker, H. Hassan, S. Rondón, Santi Cazorla.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, Gerard Martín, Pau Cubarsí, R. Araujo, Eric García, Dani Olmo, Marc Casadó, Pedri, M. Rashford, Ferran Torres, Raphinha.
- Qui arbitre le match Oviedo Barcelone ?
Miguel Ángel Ortiz Arias est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Oviedo Barcelone ?
Oviedo accueille le match au Estadio Municipal Carlos Tartiere.
- Quelle est la date et l'heure du match Oviedo Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 septembre 2025, coup d'envoi 21:30.
- Qui a marqué le but pour Oviedo ?
Un seul but a été inscrit pour Oviedo par Alberto Reina 33'.
- Qui a marqué des buts pour Barcelone ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Barcelone : Eric García 56', R. Lewandowski 70'.