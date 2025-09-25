Le but gag encaissé par le Barça après une sortie ratée de Joan Garcia

Bien que dominateur, le Barça court après le score ce soir face au Real Oviedo en championnat. Malgré 10 tentatives après 40 minutes de jeu, les Catalans ont constamment vu le but se refuser à eux, la faute à un grand Escandell dans les cages adverses.

En face, le promu ne s’est pas fait prier et n’a eu besoin que d’une véritable occasion pour marquer. Sur un long ballon d’apparence anodin, Joan Garcia désertait sa cage et manquait sa passe pour Casado. Il n’en fallait pas plus pour Alberto Reina, qui marquait dans le but vide à une trentaine de mètres. Le Barça est mené 1-0.