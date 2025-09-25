Menu Rechercher
Le but gag encaissé par le Barça après une sortie ratée de Joan Garcia

Joan García @Maxppp
Oviedo 1-1 Barcelone

Bien que dominateur, le Barça court après le score ce soir face au Real Oviedo en championnat. Malgré 10 tentatives après 40 minutes de jeu, les Catalans ont constamment vu le but se refuser à eux, la faute à un grand Escandell dans les cages adverses.

beIN SPORTS
[📺 LIVE] 🇪🇸 #LALIGA
⚽️ Le Barça surpris par Oviedo !
😳 Joan Garcia rate complètement sa sortie et Alberto Reina en profite pour ouvrir le score d'une frappe incroyable !
Voir sur X

En face, le promu ne s’est pas fait prier et n’a eu besoin que d’une véritable occasion pour marquer. Sur un long ballon d’apparence anodin, Joan Garcia désertait sa cage et manquait sa passe pour Casado. Il n’en fallait pas plus pour Alberto Reina, qui marquait dans le but vide à une trentaine de mètres. Le Barça est mené 1-0.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
