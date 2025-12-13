Menu Rechercher
Serie A

Serie A : à 9, la Lazio domine Parme

Par Josué Cassé
1 min.
Maurizio Sarri @Maxppp
Parme 0-1 Lazio

Dans le cadre de la 15e journée de Serie A, Parme (17e) accueillait la Lazio. Une rencontre qui tardait à se décanter puisque les deux formations rentraient dos à dos à la pause. Juste avant la pause, Mattia Zaccagni se faisait lui expulser et laissait ses coéquipiers à dix.

En infériorité numérique, la Lazio était même réduite à 9 après le carton rouge reçu par Toma Basic (77e) mais parvenait à trouver la faille quelques minutes plus tard grâce au nouvel entrant Tijanni Noslin (0-1, 82e). Une victoire arrachée dans les ultimes instants. Au classement, le club romain remonte à la 8e place. Parme est de son côté 17e.

Pub. le - MAJ le
