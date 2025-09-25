Menu Rechercher
Oviedo - Barcelone : les compositions officielles

Marcus Rashford avec le FC Barcelone @Maxppp
Oviedo Barcelone

Le Barça n’a déjà plus le choix. Pointés à cinq longueurs du Real Madrid, les Catalans se déplacent à Oviedo ce jeudi en clôture de la 6e journée de Liga (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h30). Pour ne pas laisser filer son rival en tête du championnat, Barcelone doit absolument s’imposer sur la pelouse du promu.

Toujours privé de Yamal, mais également de Gavi et Lopez, Flick aligne un 4-2-3-1 où Raphinha, Olmo et Rashford évolueront derrière Torres. Casado et Pedri formeront le double pivot, la jeune ligne défensive étant composée de Garcia, Araujo, Cubarsi et Martin. En face, Oviedo devrait s’organiser en 4-4-2 avec Cazorla et Rondon en pointe et notamment Dendoncker dans l’entrejeu.

Les compositions :

Oviedo : Escandell - Ahijado, Bailly, Carmo, Rahim - Hassane, Dendoncker, Reina, Chaira - Cazorla, Rondon.

Barcelone : J. Garcia - E. Garcia, Araujo, Cubarsi, Martin - Casado, Pedri - Raphinha, Olmo, Rashford - Torres.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
