Brest : la sortie forte et classe de Kenny Lala après ses boulettes à Rennes

Dans le derby breton, Rennes a pris le meilleur ce samedi soir (3-1). La formation d’Habib Beye a été bien aidée par Kenny Lala. Le Brestois a réalisé deux grosses boulettes en moins d’une minute, permettant à Rennes de marquer deux fois et de renverser la rencontre. Sonné, Brest n’a jamais su revenir dans la partie. Et après la rencontre, Kenny Lala s’est présenté de lui-même au micro de beIN Sports pour s’excuser auprès de ses coéquipiers.

«C’est dur, je me mets coéquipiers dedans. On fait une première période… Ils ont rien du tout en face. Et moi, je leur donne tout. Je leur donne un coup derrière la tête à mes coéquipiers, ce n’est pas évident. Je suis désolé pour les coéquipiers et les supporters, ça reste un derby. Après c’est le football. Je l’ai dit dans le vestiaire : "désolé les gars, je vais essayer de me rattraper", mais parfois c’est plus facile de parler que de le faire sur le terrain. Je vais pas laisser mes coéquipiers venir parler à ma place après une défaite alors que j’en suis responsable. Ça reste du foot, c’est une erreur, on apprend malgré l’âge et l’expérience. Cette défaite, je l’a prends pour moi, c’est comme ça. Je préfère les laisser tranquille. Il reste la Coupe de France, faut tourner la page»