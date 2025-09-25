Liga : à six jours du PSG, le Barça s’impose au caractère face au Real Oviedo

À six jours de son choc face au PSG, ce Barça a montré qu’il avait du caractère, mais surtout de la personnalité pour défier les vents contraires. Repoussés dans leurs retranchements par une valeureuse équipe d’Oviedo, les Catalans sont finalement allés décrocher un succès qui aura pourtant mis bien du temps à dessiner (1-3). Privé de Baldé, Lamine Yamal, Fermin Lopez et Gavi, tous blessés, Hansi Flick alignait à nouveau Gerard Martin, mais aussi Marc Casado au milieu de terrain. Autre choix fort de l’Allemand : la titularisation d’Eric Garcia à droite, qui s’est d’ailleurs révélée payante.

La suite après cette publicité

Sans surprise, l’occupation territoriale était immédiatement barcelonaise. On pensait même voir Rashford concrétiser assez vite cette domination, mais Escandell sortait déjà son plus bel habit devant une reprise de l’Anglais à la suite d’un centre de Raphinha (10e). Catalan le plus en vue, l’ancien de Manchester United voyait encore le but se refuser à lui quand le portier adversaire détournait sa lourde frappe en corner (22e). Intraitaible, Escandell mettait ensuite Araujo en échec après une première frappe de Raphinha sur le poteau (32e).

Les entrants ont fait la différence

Un manque de réalisme criant, qui n’allait pas être sans conséquence puisque la punition venait des pieds d’Alberto Reina quelques minutes plus tard. Sur un long ballon en profondeur, Joan Garcia désertait son but pour récupérer le ballon, mais sa relance pour Casado ne trouvait pas preneur, à part Reina. Le milieu d’Oviedo tentait sa chance en première intention et marquait dans le but vide à 35 mètres. Le braquage était total : 22% de possession de balle pour une seule frappe cadrée, et les coéquipiers de Santi Cazorla étaient pourtant bien devant au score. Malgré les vertiges causés par l’ancien joueur de Châteauroux, Hassan, à Gerard Martin au retour des vestiaires, le Barça allait enfin être payé à hauteur de sa production.

La suite après cette publicité

Ferran Torres était d’abord mis en échec par Escandell, une nouvelle fois, mais Eric Garcia flairait le coup pour conclure dans le but vide (56e). Escandell maintenant les siens en vie devant Ferran et Raphinha, mais plus pour très longtemps. Entré en jeu cinq minutes plus tôt, Lewandowski faisait la décision d’un coup de tête rageur sur un centre de l’autre entrant, Frenkie de Jong. Escandell ne pouvait que constater les dégâts (70e). Les moments de chaleur s’intensifiaient sur le but du Barça, mais heureusement, Koundé réalisait une dernière intervention en pompier de service pour écarter le danger. Il l’était définitivement quand Ronald Araujo inscrivait le but de la victoire sur un corner de Rashford en toute fin de match, récompense d’une belle prestation rendue par l’Uruguayen. Grâce à ce succès, le Barça (16 points) sécurise sa deuxième place, juste derrière le Real Madrid (18 points), toujours sur un sans-faute.