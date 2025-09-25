Menu Rechercher
Barça : Hansi Flick réagit à l’incroyable boulette de Joan Garcia

Oviedo 1-3 Barcelone

Ce soir, le FC Barcelone s’est imposé 3 buts à 1 face à Oviedo. Cependant, ce sont les Blaugranas qui ont concédé l’ouverture du score suite à une grossière erreur de leur gardien, Joan Garcia. Interrogé sur cet événement, Hansi Flick a tenu à défendre son joueur.

«C’était une erreur. C’est le football. C’est une conséquence du jeu du Barça. C’est un gardien fantastique, et il s’est relevé», a-t-il déclaré à l’issue du match au micro de Movistar Plus+.

