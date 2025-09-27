Graham Potter remercié par West Ham !

West Ham traverse une période délicate en Premier League et a officialisé le départ de Graham Potter, après une nouvelle défaite 2-1 contre Crystal Palace le weekend dernier. Avec seulement une victoire en 5 matchs depuis le début de la saison 2025/26, le club londonien reste dans la zone rouge du classement (19e).

La suite après cette publicité

Le club a publié un communiqué dans lequel il explique : « les résultats et performances au cours de la seconde moitié de la saison dernière et du début de la saison 2025/26 n’ont pas été à la hauteur des attentes, et le conseil d’administration estime qu’un changement est nécessaire afin d’améliorer la position de l’équipe en Premier League le plus rapidement possible. Le club peut confirmer que l’adjoint Bruno Saltor, les entraîneurs de l’équipe première Billy Reid et Narcis Pelach, le coach des gardiens principal Casper Ankergren, ainsi que l’entraîneur des gardiens Linus Kandolin ont également quitté le club avec effet immédiat. Le conseil tient à remercier Graham et son staff pour leur travail acharné durant leur passage chez les Hammers et leur souhaite plein succès pour l’avenir. Le processus de nomination d’un remplaçant est en cours. Le club ne fera aucun autre commentaire pour le moment. »