Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel Premier League

West Ham : Nuno Espirito Santo nommé nouvel entraîneur

Par Samuel Zemour - Allan Brevi
1 min.
Nuno Espírito n'est plus l'entraîneur de Tottenham. @Maxppp

West Ham United a annoncé le limogeage de Graham Potter à quelques jours de leur rencontre de Premier League contre Everton, après un début de saison catastrophique avec seulement une victoire en 5 matchs, laissant les Hammers à la 19e place du classement. L’ensemble du staff, dont l’assistant Bruno Saltor et les entraîneurs des gardiens, a également été remercié avec effet immédiat. Le club estime que les performances récentes « n’ont pas été à la hauteur des attentes » et qu’un changement est nécessaire pour améliorer rapidement la position de l’équipe en championnat.

La suite après cette publicité
West Ham United
West Ham United is delighted to announce the appointment of Nuno Espírito Santo as the Club’s new men’s Head Coach. 🤝
Voir sur X

En quelques heures seulement, Nuno Espirito Santo, ancien entraîneur de Tottenham et Wolverhampton, vient d’être nommé remplaçant de Potter. «West Ham United est ravi d’annoncer la nomination de Nuno Espírito Santo comme nouvel entraîneur en chef du Club. Nuno a signé un contrat de trois ans avec les Hammers et prendra en charge son premier match lundi soir quand nous irons à Everton en Premier League», indiquent les Hammers.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
West Ham
Nuno Espírito Santo

En savoir plus sur

Premier League Premier League
West Ham Logo West Ham
Nuno Espírito Santo Nuno Espírito Santo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier