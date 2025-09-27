West Ham : Nuno Espirito Santo nommé nouvel entraîneur

West Ham United a annoncé le limogeage de Graham Potter à quelques jours de leur rencontre de Premier League contre Everton, après un début de saison catastrophique avec seulement une victoire en 5 matchs, laissant les Hammers à la 19e place du classement. L’ensemble du staff, dont l’assistant Bruno Saltor et les entraîneurs des gardiens, a également été remercié avec effet immédiat. Le club estime que les performances récentes « n’ont pas été à la hauteur des attentes » et qu’un changement est nécessaire pour améliorer rapidement la position de l’équipe en championnat.

En quelques heures seulement, Nuno Espirito Santo, ancien entraîneur de Tottenham et Wolverhampton, vient d’être nommé remplaçant de Potter. «West Ham United est ravi d’annoncer la nomination de Nuno Espírito Santo comme nouvel entraîneur en chef du Club. Nuno a signé un contrat de trois ans avec les Hammers et prendra en charge son premier match lundi soir quand nous irons à Everton en Premier League», indiquent les Hammers.