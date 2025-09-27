Premier League : Tottenham accroche Wolverhampton sur le fil
Rebelote. Une semaine après avoir sauvé les meubles contre Brighton en étant menés 2-0 (2-2 score final), les Spurs ont obtenu un nouveau point au caractère face à Wolverhampton ce samedi en Premier League (1-1). Leur défaite semblait pourtant inéluctable, alors qu’ils étaient tombés sur un Johnstone toujours impérial, ou sur ses montants, réfractaires.
Après le but refusé pour hors-jeu à Kudus, le défenseur uruguayen Santiago Bueno avait ouvert le score en opportuniste sur corner (54e). Il a finalement fallu attendre la 90+4e pour voir Joao Palhinha égaliser d’un plat du pied parfait sur un service de Pape Matar Sarr. Au classement, les Spurs sont 3es derrière Liverpool et Crystal Palace. Les Wolves sont derniers avec un seul point.
