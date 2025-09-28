Manchester City a tranché pour Savinho

Recruté l’été dernier après une superbe saison à Girona, Savinho a connu une première année difficile à Manchester City. Incapable d’aller chercher une place de titulaire, l’ailier brésilien a compilé 3 buts en 13 passes décisives en 48 apparitions. Un rendement encore insuffisant qui a fragilisé sa place dans l’effectif cet été. Finalement, malgré les assauts de Tottenham notamment, Savinho est resté à Manchester. Pour faire taire ses détracteurs, l’attaquant de 21 ans entend bien performer cette saison.

Blessé en début de saison, Savinho a marqué son premier but cette semaine en FA Cup contre Huddersfield. Et visiblement, la récompense n’a pas tardé à arriver : selon les dernières informations de la BBC, le Brésilien devrait rapidement parapher un nouveau contrat longue durée avec les Skyblues dans les prochains jours. Sous contrat jusqu’en 2029, Savinho devrait donc être lié avec City jusqu’en 2030 minimum.