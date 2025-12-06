Menu Rechercher
Matvey Safonov explique ses débuts difficiles au PSG

Par Matthieu Margueritte
Matvey Safonov a été l’une des recrues surprises de la saison 2024/2025 du Paris Saint-Germain. Arrivé en provenance de Krasnodar, le Russe a été recruté pour être la doublure de Gianluigi Donnarumma. Ce qui en a surpris plus d’un puisque personne n’imaginait le PSG aller chercher un joueur en Russie et payer 20 M€ pour ça. Depuis, Safonov s’est intégré au sein de l’effectif parisien, mais il a avoué lors d’une interview accordée au podcast Smol Talk de Fedor Smolov, que ses débuts dans la capitale française ont été compliqués.

« Pendant les trois premiers mois, les gens m’évitaient : "Qui avons-nous acheté ?" Évidemment, j’exagère. Mais je pense que j’ai mis un peu plus de temps que prévu. Trois mois avant même de commencer à montrer quoi que ce soit. Maintenant, je me suis adapté au football sur le plan psychologique : je suis à l’aise, je comprends mes capacités et je ne ressens plus de pression supplémentaire. Car il y en avait, surtout quand les choses n’allaient pas comme prévu. Tout s’est enchaîné très vite dans ma vie ! Et maintenant, je réalise qu’il y a des joueurs de l’équipe tellement talentueux que je suis relégué au second plan. Mais en Premier League (le championnat russe, ndlr), j’étais l’un de ces joueurs talentueux ! Il faut comprendre qu’il faut maintenant travailler un peu plus dur pour au moins atteindre le niveau des joueurs du PSG », a-t-il confié.

