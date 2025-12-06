Barça : De Jong et Fermín de retour dans le groupe contre le Betis

Le FC Barcelone a dévoilé son groupe pour le déplacement à Séville afin d’affronter le Real Betis, avec plusieurs retours importants. Frenkie de Jong fait partie de la liste après deux matchs d’absence pour raisons personnelles puis en raison d’un épisode grippal ; totalement remis, il est pressenti pour débuter aux côtés de Pedri. Fermín revient lui aussi après des gênes au soléaire, mais ne sera pas titularisé. D’après Sport, Hansi Flick préfère éviter tout risque et le fera entrer en seconde période pour préparer son retour complet face à l’Eintracht.

En revanche, Ronald Araújo reste absent. Le défenseur uruguayen n’a pas encore réintégré l’entraînement collectif après avoir demandé du temps pour se remettre mentalement de son expulsion à Stamford Bridge, même si le club reste confiant pour un retour bientôt. Blessé à l’épaule, Dani Olmo a rejoint Ter Stegen et Gavi parmi les indisponibles jusqu’en 2026. Pour compléter le groupe, Flick a convoqué plusieurs joueurs du filial : Eder Aller, Dro, Bardghji et Jofre Torrents — déjà présent lors des deux dernières listes — ainsi que Tommy Marqués.