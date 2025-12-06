Liverpool : Arne Slot compte toujours sur Mohamed Salah

Demain, Liverpool se rend sur le terrain de Leeds pour le compte de la 15e journée de Premier League. À cette occasion, les médias ne manqueront pas de scruter le traitement réservé à Mohamed Salah (33 ans). Devenu remplaçant de luxe chez les Reds, l’attaquant égyptien sera-t-il à nouveau scotché au banc de touche ? Interrogé sur ce dossier chaud, Arne Slot a expliqué qu’il comprenait tout ce battage médiatique autour de son joueur, mais le Batave a assuré qu’il comptait toujours sur son numéro 11.

« Bien sûr, et il le mérite en raison du joueur qu’il a été pour ce club et pour ses coéquipiers pendant six ou sept ans. C’est tout à fait normal. Si je ne fais pas jouer les joueurs que je viens de recruter, on en parle déjà, alors il est tout à fait normal que les gens en parlent quand il ne joue pas. Tous les joueurs sont dans mon esprit pour commencer un match de football, car nous avons tellement de bons joueurs. Mo a été un joueur exceptionnel pour nous. Il est toujours dans mon esprit, que ce soit pour commencer ou pour entrer en cours de match », a-t-il confié en conférence de presse.