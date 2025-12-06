PL : Bournemouth accroche Chelsea, Manchester City recolle à Arsenal grâce à Rayan Cherki

Ce samedi, le multiplex de 16h nous offrait plusieurs rencontres de haut niveau en Premier League. Et surtout, ce multiplex devait délivrer des enseignements importants dans la course aux places européennes. Avec la réception d’un Sunderland bluffant depuis le début de saison, Manchester City se devait de l’emporter pour revenir à deux unités d’Arsenal, leader déchu un peu plus tôt sur la pelouse d’Aston Villa (2-1). Et quand Rayan Cherki est titulaire, les Skyblues déroulent. Dans tous les bons coups offensifs de son équipe, le crack formé à l’OL a réalisé une prestation XXL pour assurer la victoire aux siens ce samedi. Passeur décisif pour l’ouverture du score de Ruben Dias sur une frappe lointaine, l’ancien de l’OL a vu son équipe doubler la mise dans la foulée grâce à Josko Gvardiol sur corner (2-0, 35e). En seconde période, Cherki a encore offert un récital. Proche d’offrir la passe décisive de l’année sans le raté d’Haaland, peu inspiré et peu disponible ce samedi, Cherki a donné le troisième but du match à Phil Foden après un centre en coup du foulard (3-0, 65e). Un match XXL de l’ancien Lyonnais qui permet à City de revenir à deux unités d’Arsenal et de récupérer la deuxième place.

La suite après cette publicité

Dans cette course au podium, Chelsea perd des plumes. Battus par Leeds la semaine dernière, les Blues n’ont rien su faire ce samedi sur la pelouse de Bournemouth. Les Cherries ont même failli ouvrir le score au bout de quatre minutes mais leur attaquant vedette, Antoine Semenyo, a été signalé en position de hors-jeu (4e). Malgré la possession du ballon, Chelsea a été sans inspirations et les locaux ont été beaucoup plus tranchants sur leurs offensives. Au retour des vestiaires, le club londonien n’a pas trouvé la faille à l’instar de cette tête puissante de Garnacho qui a terminé sur le poteau (49e). Avec ce nul vide, Chelsea stagne à la quatrième place et compte désormais six unités de retard sur City, deuxième. A domicile, Tottenham a fait une belle opération en s’imposant face à Brentford grâce à un but de Richarlison (25e) avant que Xavi Simons ne débloque enfin son compteur but juste avant la pause sur une superbe action individuelle (2-0, 43e). Avec ce succès, les Spurs grimpent à la 8e place et comptent le même nombre de points que Newcastle, dixième, qui s’est imposé face à Burnley, réduit à dix dès la 43e minute, grâce notamment à un superbe corner rentrant de Bruno Guimaraes (2-1). Pour finir, Everton s’est largement imposé à domicile contre Nottingham Forest. Une rencontre au cours de laquelle Thierno Barry, international espoirs, a enfin pu mettre fin à sa disette face au but avec les Toffees (3-0).

Les résultats de 16h :

Chelsea 0-0 Bournemouth

Manchester City 3-0 Sunderland : Dias (31e), Gvardiol (35e), Foden (65e)

Tottenham 2-0 Brentford : Richarlison (25e), Xavi Simons (43e)

Everton 3-0 Nottingham Forest : Milenkovic (c.s.c, 2e), Barry (45+3e), Dewsbury-Hall (80e)

Newcastle 2-1 Burnley : Guimaraes (35e), Gordon (45+8e, s.p.) / Flemming (90+4e, s.p.)