CdM 2026 : Didier Deschamps réagit au calendrier des Bleus

En plus de connaître ses prochains adversaires, à savoir le Sénégal, la Norvège et le vainqueur du barrage FIFA 2 (Bolivie, Suriname ou Iraq), l’équipe de France connaît son calendrier pour la Coupe du Monde 2026. Les Bleus ont bénéficié d’un avantage en héritant du groupe I, car tous les matches se dérouleront sur la côte est de l’Amérique du Nord. Un point positif pour Didier Deschamps.

«C’est l’avantage de ce groupe I, d’avoir des horaires qui resteront quasiment inchangés pour nous à savoir 15h, qui correspondent à un prime time (21h) en France. La fraîcheur et l’aspect physique seront très importants. Ce n’est pas tellement l’horaire en lui-même, ce sont plus les températures et l’humidité, avec la répétition des matchs et une compétition qui est longue avec des temps de récupération pouvant être plus courts. La fraîcheur et l’aspect physique seront le plus important», a-t-il assuré via RMC Sport. Pour rappel, les Bleus joueront face au Sénégal (16 juin) et la Norvège (26 juin) a 21h, heure de France. L’affiche contre le vainqueur du barrage intercontinental (22 juin) se jouera à 23 heures, heure française).