Le programme complet de la France pour la Coupe du Monde 2026

L’équipe de France connaît désormais le détail de son calendrier pour la phase de groupes du Mondial 2026, et les Bleus entameront leur campagne par un choc d’entrée face au Sénégal. Cette première affiche, déjà déterminante dans un groupe particulièrement relevé, se jouera le mardi 16 juin à 21h (heure française) au Stade de New York New Jersey. Les hommes de Didier Deschamps enchaîneront ensuite avec leur deuxième rencontre le lundi 22 juin à 23h (heure française), face au vainqueur du barrage FIFA 2 (Bolivie, Suriname ou Iraq), cette fois au Stade de Philadelphie, où ils tenteront d’aborder la dernière journée avec un maximum de sérénité.

La suite après cette publicité

Les Bleus concluront leur phase de groupes par une affiche potentiellement décisive face à la Norvège, programmée le vendredi 26 juin à 21h (heure française) au Stade de Boston. Un duel qui pourrait sceller le classement de cette poule I particulièrement dense, où chaque point comptera dans la course aux seizièmes de finale. Entre déplacements soutenus et adversité élevée, la France devra se montrer solide et régulière pour valider son billet vers la phase à élimination directe.