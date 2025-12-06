PSG-Rennes : l’Ukraine est soulagée par le forfait d’Illia Zabarnyi

Avec le forfait de Lucas Chevalier, c’est le gardien russe Matvey Safonov qui débute ce samedi soir contre le Stade Rennais. Une première pour l’ancien portier de Krasnodar cette saison, pile le jour où Illia Zabarnyi est malade et donc forfait. Vrai pépin de santé ou fausse maladie pour éviter de partager le pré avec Safonov ? En tout cas en Ukraine, les observateurs semblent soulagés : «on ne sait pas si la maladie est un prétexte ou pas, ce n’est que de la spéculation. Ce que je peux dire, c’est que s’ils avaient joué ensemble, cela aurait fait scandale en Ukraine, surtout dans le contexte et les nouvelles frappes russes. La propagande russe aurait exploité cette situation. C’est une grosse information en Ukraine et les supporters parlent de ce sujet aujourd’hui. Certains sont contents qu’ils ne jouent pas ensemble», a expliqué un journaliste ukrainien à nos confrères de RMC Sport.

La suite après cette publicité

Un autre journaliste d’Ukraine a emboité le pas de son confrère et a ajouté dans les colonnes de RMC : «il y aura des réactions négatives en Ukraine, c’est sûr si ça arrivait. Même si je ne sais pas si ça aurait des répercussions sur le joueur, car il a assuré que c’était une relation professionnelle». Contacté par la rédaction de RMC, la Fédération ukrainienne n’a pas souhaité ajouter de l’huile sur le feu et a précisé que tout avait déjà été expliqué en début de saison par Zabarnyi lors d’un grand entretien exclusif au média ukrainien Football 360. La guerre en Ukraine ne cesse de s’inviter dans le quotidien du Paris Saint-Germain et le club de la capitale semble pour le moment parfaitement gérer la situation.