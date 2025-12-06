Menu Rechercher
JPL : avant l’OM, l’Union Saint-Gilloise accrochée par la Gantoise

Par Hanif Ben Berkane
Franjo Ivanović @Maxppp
R. Union SG 1-1 La Gantoise

Du côté de la Jupiler Pro League, les supporters marseillais devaient suivre avec grand intérêt la rencontre entre l’Union Saint-Gilloise et La Gantoise. L’USG affrontera effectivement l’OM ce mardi en Ligue des champions dans une rencontre très importante pour les deux équipes.

Et avant de défier l’OM, les coéquipiers de Sofiane Boufal n’ont pas rassuré. Leader du championnat, l’ancienne équipe du coach monégasque Sébastien Pocognoli n’a pu faire que match nul (1-1) face au 8e du classement.

Pub. le - MAJ le
