Bundesliga

Bundesliga : Leipzig colle un 6-0 retentissant à Francfort, triplé de Yan Diomandé

Par Jordan Pardon
1 min.
Yan Diomandé sous les couleurs de Leipzig @Maxppp
Leipzig 6-0 Francfort

Francfort va vite devoir se remettre la tête à l’endroit, sous peine de voir cette déroute s’enraciner dans les esprits. Face à Leipzig ce samedi, les coéquipiers d’Elye Wahi ont subi la foudre, et l’addition est salée à l’arrivée : un 6-0 net et sans bavure. Même s’il évolue déjà dans le "championnat des attaquants", on imagine que Conrad Harder aimerait affronter plus souvent une défense aussi permissive que celle de son adversaire du soir. Muet depuis le début de saison, le Danois de 20 ans pisté par Rennes l’été dernier a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Classement live Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 37 13 +40 12 1 0 49 9
2 Logo Leipzig Leipzig 29 13 +15 9 2 2 28 13
3 Logo Dortmund Dortmund 25 12 +10 7 4 1 21 11
4 Logo Leverkusen Leverkusen 23 13 +9 7 2 4 28 19
5 Logo Hoffenheim Hoffenheim 23 12 +8 7 2 3 25 17
6 Logo Stuttgart Stuttgart 22 13 -1 7 1 5 21 22
7 Logo Francfort Francfort 21 13 -1 6 3 4 28 29
8 Logo Cologne Cologne 16 13 +1 4 4 5 22 21
9 Logo Fribourg Fribourg 16 13 -2 4 4 5 20 22
10 Logo M'gladbach M'gladbach 16 13 -2 4 4 5 17 19
11 Logo Brême Brême 16 12 -5 4 4 4 16 21
12 Logo Union Berlin Union Berlin 15 13 -6 4 3 6 16 22
13 Logo Augsbourg Augsbourg 13 13 -10 4 1 8 17 27
14 Logo Wolfsbourg Wolfsbourg 12 13 -6 3 3 7 17 23
15 Logo Hambourg Hambourg 12 12 -7 3 3 6 11 18
16 Logo Heidenheim Heidenheim 11 13 -16 3 2 8 12 28
17 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 8 13 -14 2 2 9 11 25
18 Logo Mayence Mayence 6 13 -13 1 3 9 11 24
Voir le classement complet

Il avait ouvert le score de la tête sur un ballon lobé de Baumgartner, qui mettait déjà assez bien évidence le laxisme des Aigles derrière (1-0, 5e). Les deux hommes s’échangeaient leurs costumes quand Harder, après un bon travail de temporisation, trouvait le second oublié par les défenseurs visiteurs (31e, 2-0). Yan Diomandé s’offrait son premier but du soir en profitant d’un énième moment d’absence de l’arrière-garde de Francfort (47e, 3-0), puis un second d’une frappe clinique du gauche à l’entrée de la surface (55e, 4-0). Il finissait le boulot avec un troisième but façon "bulldozer" sur un caviar de Seiwald (65e, 6-0). Entre-temps, Raum s’était aussi joint à la fête sur penalty (62e, 5-0). Ce succès permet à Leipzig de sécuriser sa 2e place (29 points), loin derrière le Bayern Munich (37 points). Francfort est 7e.

