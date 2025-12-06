Bundesliga : Leipzig colle un 6-0 retentissant à Francfort, triplé de Yan Diomandé

Francfort va vite devoir se remettre la tête à l’endroit, sous peine de voir cette déroute s’enraciner dans les esprits. Face à Leipzig ce samedi, les coéquipiers d’Elye Wahi ont subi la foudre, et l’addition est salée à l’arrivée : un 6-0 net et sans bavure. Même s’il évolue déjà dans le "championnat des attaquants", on imagine que Conrad Harder aimerait affronter plus souvent une défense aussi permissive que celle de son adversaire du soir. Muet depuis le début de saison, le Danois de 20 ans pisté par Rennes l’été dernier a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Il avait ouvert le score de la tête sur un ballon lobé de Baumgartner, qui mettait déjà assez bien évidence le laxisme des Aigles derrière (1-0, 5e). Les deux hommes s’échangeaient leurs costumes quand Harder, après un bon travail de temporisation, trouvait le second oublié par les défenseurs visiteurs (31e, 2-0). Yan Diomandé s’offrait son premier but du soir en profitant d’un énième moment d’absence de l’arrière-garde de Francfort (47e, 3-0), puis un second d’une frappe clinique du gauche à l’entrée de la surface (55e, 4-0). Il finissait le boulot avec un troisième but façon "bulldozer" sur un caviar de Seiwald (65e, 6-0). Entre-temps, Raum s’était aussi joint à la fête sur penalty (62e, 5-0). Ce succès permet à Leipzig de sécuriser sa 2e place (29 points), loin derrière le Bayern Munich (37 points). Francfort est 7e.