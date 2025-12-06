Liverpool : Arne Slot veut relancer Florian Wirtz

Depuis quelques jours, Florian Wirtz montre de meilleures choses en Angleterre. Auteur de débuts compliqués avec Liverpool après un transfert estimé à 130 millions d’euros, l’Allemand sort de deux prestations abouties cette semaine contre West Ham et Sunderland. Proche d’ouvrir son compteur face aux Black Cats, l’ancien du Bayer Leverkusen a finalement vu sa frappe, pas cadrée, être comptabilisée comme un but inscrit par Nordi Mukiele contre son camp. Plus en forme après quelques semaines d’absence pour une blessure, Wirtz peut également compter sur le soutien de son entraîneur Arne Slot, qui l’a encore encouragé ce vendredi à la conférence de presse :

«Si vous ne pouviez avoir confiance en vous que lorsque vous marquez des buts, ce serait une erreur. Vous pouvez voir où en est sa confiance si vous regardez les deux derniers matchs, combien de fois, il veut le ballon et combien de fois ses coéquipiers lui passent le ballon. C’est quelque chose qui me montre à quel point il est confiant en ce moment. Il est également clair qu’il est revenu blessé d’Allemagne, donc je suis déjà très heureux qu’il ait pu jouer autant de minutes lors de ces deux premiers matchs après son retour de blessure. Il a bien joué. Je n’ai pas été surpris qu’il ait participé au but que nous avons marqué contre Sunderland, car il faisait partie des joueurs qui n’ont cessé d’essayer et qui ont fait preuve de créativité.»