Chelsea et Enzo Maresca s’enfoncent dans la crise au pire moment !

Cet été, Chelsea a montré à tout le monde qu’il fallait les prendre au sérieux. Après avoir acquis une qualification méritée en Ligue des Champions, les Blues ont réussi à remporter la Coupe du monde des clubs. Suite à un joli parcours, le club londonien n’a fait qu’une bouchée du Paris Saint-Germain en finale. Une prestation XXL qui avait forcément mis un coup de projecteur sur l’excellent travail d’Enzo Maresca à Stamford Bridge. Auteur d’un bon recrutement estival avec la venue de plusieurs bons joueurs (Joao Pedro, Liam Delap, Jorrel Hato), Chelsea avait de quoi alimenter ses ambitions en championnat et sur la scène continentale.

En début de saison, Chelsea a répondu aux attentes. Malgré un nul inaugural face à un Crystal Palace qui va tenir tête à de nombreux cadors cette saison (0-0), les Blues avaient réussi à dompter West Ham (1-5) et Fulham (2-0) avant la trêve de septembre. C’est après cette fenêtre internationale que le vent a totalement tourné pour les coéquipiers de Robert Sanchez. Accroché contre Brentford au retour de cette trêve, les hommes d’Enzo Maresca ont été sèchement battus par le Bayern Munich pour leur entrée en matière en Ligue des Champions (3-1). Mal en point, les Londoniens ont également dû composer avec un nombre incommodant de blessés.

Enzo Maresca est pointé du doigt en Angleterre

Battus par Manchester United la semaine dernière, les joueurs de Maresca ont eu tout le mal du monde à éliminer Lincoln, pensionnaire de troisième division, en milieu de semaine en coupe. Avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matches, Chelsea accueillait Brighton sans certitudes ce samedi. Privés notamment de Palmer, Lavia, Colwill, Adarabioyo, Fofana ou encore Delap, les Blues ont pourtant ouvert le score grâce à Fernandez. Finalement, le carton rouge de Trevoh Chalobah et le changement tactique de Maresca qui en a découlé ont fait tourner la rencontre au cauchemar. Avec un doublé de Welbeck et un autre but de De Cuyper, les Seagulls ont renversé des Blues à domicile et qui s’enlisent dans la crise. Pointé du doigt après cette défaite sur les réseaux sociaux, Enzo Maresca va vite devoir trouver des ressorts psychologiques et tactiques pour relancer son équipe.

N’arrivant pas à gérer son équipe qui prend beaucoup de cartons rouges, l’Italien ne maîtrise également pas les rencontres en infériorité numérique. Interrogé après la rencontre, Jorrel Hato est d’ailleurs revenu sur l’impact qu’a eu le carton rouge sur leur revers contre Brighton : « je pense que tout le monde a bien joué en première mi-temps, nous les avons dominés. Nous avons marqué un bon but et en deuxième mi-temps, après 10 minutes, nous avons concédé un carton rouge. Après cela, nous savions que ce serait difficile. Le rouge ? Pour moi, il semble que Trevoh jouait le ballon. Il faut que je revoie le match, je ne sais pas. Quand vous êtes à 10 contre 11 pendant 40 minutes, c’est important. » Chelsea va vite devoir rectifier le tir. Actuellement septième en Premier League, le club de la capitale affrontera Benfica d’un certain José Mourinho en Ligue des Champions cette semaine avant de défier Liverpool, qui s’est incliné contre Crystal Palace ce samedi, le week-end prochain. Un programme rude pour se ressaisir et qui pourrait même faire couler Enzo Maresca et son équipe dans la crise…