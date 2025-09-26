Menu Rechercher
Angleterre, Chelsea : coup dur pour Cole Palmer

Cole Palmer @Maxppp

Victime d’une rechute à l’aine, au niveau des adducteurs, Cole Palmer risquait plusieurs semaines d’absence selon les médias britanniques. Une information confirmée par Enzo Maresca ce vendredi en conférence de presse. L’Italien a déclaré que son joueur serait au repos pendant 2 à 3 semaines, ce qui signifie qu’il manquera en conséquence le rassemblement de la sélection anglaise. Les Three Lions défieront le Pays de Galles en amical, le 9 octobre, et la Lettonie, cinq jours plus tard, dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde 2026.

«On a décidé de protéger un peu Cole, pour éviter que sa blessure s’aggrave. On a pris la décision de le laisser au repos pendant les deux ou trois prochaines semaines jusqu’à la trêve internationale, juste pour voir si grâce à ce repos, il pourra récupérer à 100 %», a indiqué l’entraîneur des Blues.

