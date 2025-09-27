Premier League
PL : Sunderland bat Nottingham Forest et intègre le top 3
Les retrouvailles de Sunderland avec la Premier League continuent de bien se passer. Le club promu s’est adjugé une troisième victoire cette saison en championnat, en s’imposant au City Ground contre le Nottingham Forest d’Ange Postecoglou (0-1), grâce à une réalisation d’Omar Alderete (38e), sur une passe de Granit Xhaka.
Les hommes de Régis Le Bris sont troisièmes de Premier League, avant les matchs d’Arsenal et de Tottenham. Sunderland ira à Old Trafford, le week-end prochain. Quant à Nottingham Forest, les débuts avec Postecoglou sont difficiles. Les Reds sont 16e et ne comptent qu’une seule victoire après six journées.
