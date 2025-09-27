Menu Rechercher
PSG - Auxerre : les compositions probables

Après sa défaite lors du Classique contre l’OM, le Paris Saint-Germain reçoit Auxerre pour la sixième journée de Ligue 1. Voici les compositions probables avant l’affiche de ce samedi soir (21 heures).

Par Samuel Zemour
1 min.
PSG Auxerre
D’ores et déjà battu après cinq journées de Ligue 1 lors d’un Classique mouvementé au Vélodrome, le Paris Saint-Germain reçoit l’AJ Auxerre, au Parc des Princes, pour la sixième journée ce samedi soir (21 heures). Affecté par de nombreuses blessures depuis la reprise, Luis Enrique est privé de Joao Neves, Désiré Doué, Ousmane Dembélé et récemment Marquinhos.

Le tout, alors que plusieurs éléments reviennent tout juste de pépins physiques. L’Asturien va donc devoir bricoler et a décidé d’aligner un 4-3-3 avec Lucas Chevalier dans les buts, qui sera accompagné par sa défense remodelée, avec Illia Zabarniy et Willian Pacho alignés en charnière centrale. Ils seront épaulés par Lucas Hernandez et Willian Pacho dans l’axe.

Luis Enrique fait confiance à Mbaye

Concernant le milieu de terrain, Vitinha, malgré l’accumulation des minutes, semble assuré d’être titulaire devant la défense. Il devrait être accompagné par Senny Mayulu en relayeur gauche et Kang-In Lee sur le côté droit. Et face aux nombreuses blessures offensives, Ibrahim Mbaye devrait avoir sa chance et débuter de nouveau sur l’aile droite. Gonçalo Ramos débutera dans l’axe et Khvicha Kvaratskhelia reprendra son aile gauche.

Côté Auxerrois, la composition sera évidemment très défensive avec une formation à cinq derrière, sans Sinaly Diomandé, mais avec Sékou Mara en pointe. Lassine Sinayoko qui évoluerait côté droit et Danny Namaso, prêté par Porto, serait titularisé à gauche par Christophe Pélissier. Une équipe qui espère faire tomber une deuxième fois de suite le PSG et aller chercher les premières places de Ligue 1.

