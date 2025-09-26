Le FC Barcelone perd 2 nouveaux titulaires avant le choc face au PSG

L’avenir européen du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain ne se décidera pas sur la pelouse du stade de Montjuic mercredi prochain, mais le choc de la deuxième journée de la phase de ligue de C1 génère énormément d’attentes. Côté catalan, les Blaugranas ont toujours en travers de la gorge la demi-finale perdue face à l’Inter. Sans surprise, ils veulent donc se mesurer aux champions d’Europe en titre. Pour les Parisiens, le match face au Barça est le deuxième gros rendez-vous de leur calendrier infernal en C1 (avec la rencontre face au Bayern Munich) et il serait de bon ton de réaliser une belle performance en Catalogne.

Seul souci, Luis Enrique doit composer avec des blessures en cascade. Si João Neves et Bradley Barcola (absents contre l’OM) devraient être revenus, le coach espagnol est certain de devoir se passer d’Ousmane Dembélé et sans doute de Désiré Doué. Deuxième du classement général, le PSG ne prendra en tout cas aucun risque à ce moment de la saison pour l’ancien Rennais. En revanche, une nouvelle tuile est à déplorer chez les Rouge et Bleu : le forfait de Marquinhos.

Raphinha et Joan Garcia forfaits contre le PSG

À Barcelone, Hansi Flick doit lui aussi gérer des pépins physiques. À commencer par celui de Lamine Yamal, rentré blessé de la dernière trêve internationale. Le prodige espagnol ne s’est toujours pas entraîné avec ses coéquipiers, mais la presse locale assure qu’il fait tout pour être au rendez-vous face au PSG. ce matin, il a même envoyé un message très positif aux fans des Culés dans une story postée sur son compte Instagram. «Hey, je suis de retour». Sauf qu’hier, Raphinha s’est, lui, ajouté à la liste de blessés avant de défier le PSG.

Sorti peu après l’heure de jeu contre Oviedo, le Brésilien a vu son coach justifier son remplacement par une « décision technique ». Mais selon le média espagnol Jijantes, le Brésilien est d’ores et déjà forfait pour ce choc. Son retour serait même attendu pour le retour de la trêve internationale. Il ne devrait d’ailleurs pas être le seul puisque le portier catalan, Joan Garcia, sera lui aussi absent après s’être blessé ce vendredi matin à l’entraînement. Le gardien de 24 ans ne connaîtra donc pas sa première convocation en sélection espagnole ce mois-ci. Gavi et Fermin sont, eux, aussi forfaits, mais il faudra également suivre les dernières informations concernant l’état d’Alejandro Balde, absent depuis le début du mois… Autant dire qu’Hansi Flick, comme Luis Enrique, devraient être amenés à bricoler mercredi.