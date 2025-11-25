FC Barcelone : Lamine Yamal envoie un message clair à la concurrence
Lamine Yamal a connu un début de saison mi-figue mi-raisin. Après une énorme saison avec le FC Barcelone, le jeune prodige de 18 ans a été décrié pour des polémiques extra-sportives. Entre sa relation très médiatisée avec la chanteuse Nicky Nicole et ses problèmes de pubalgie, le crack espagnol n’a pas connu un début de saison radieux. Pourtant, depuis le retour de la trêve internationale, où il n’a pas joué avec la Roja, le numéro 10 catalan montre un autre visage.
"𝗝𝗘 𝗠𝗘 𝗦𝗘𝗡𝗦 𝗗𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗠𝗢𝗜-𝗠𝗘̂𝗠𝗘. 𝗥𝗘𝗩𝗜𝗚𝗢𝗥𝗘́. 𝗥𝗘𝗦𝗦𝗢𝗨𝗥𝗖𝗘́. 𝗥𝗜𝗘𝗡 𝗡𝗘 𝗠’𝗘𝗠𝗣𝗘̂𝗖𝗛𝗘𝗥𝗔 𝗗’𝗘̂𝗧𝗥𝗘 𝗠𝗢𝗜-𝗠𝗘̂𝗠𝗘."
Instagram 📲
Auteur de deux passes décisives ce week-end face à Bilbao, Lamine Yamal arrive en forme ce mardi pour affronter Chelsea (21h). Et l’intéressé l’a fait savoir aux Blues en postant une story sans équivoque sur Instagram : «je me sens de nouveau moi-même. Revigoré. Ressourcé. Rien ne m’empêchera d’être moi-même.» Réponse ce soir à 21h.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer