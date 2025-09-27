L’ancien président du FC Rouen condamné à dix mois de prison avec sursis pour fraude et fausses factures

L’ancien président du FC Rouen, Charles Maarek, a été condamné ce jeudi à 10 mois de prison avec sursis pour abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels inexacts, et escroquerie. Au cours de l’audience, Maarek n’a pas manqué de se distinguer par ses phrases fleuries et son sens du spectacle. « Moi, dans la vie, je ne mets un genou à terre que pour ramasser une fleur », a-t-il lancé, multipliant les références à la troisième personne et les apartés face au public. Qualifié de « Bernard Tapie du National », l’homme de 54 ans a tenté de se présenter comme victime d’une enquête « terriblement bâclée », pointant notamment la pression subie par sa famille et les tags sur sa maison.

Pourtant, derrière les mots se cachent des chiffres inquiétants. Après avoir repris le club et atteint le National en 2023, un déficit de 400 000 euros a rapidement été constaté, puis multiplié par cinq lors de la cession de ses 72 % du club en 2024 à Tarkan Ser. Les fausses factures, surfacturations et flux douteux entre ses sociétés ont fini par alerter le commissaire aux comptes, entraînant perquisitions et garde à vue. Interrogé sur son rôle, Maarek a insisté : « je ne suis pas un homme de chiffres. Si votre expert-comptable et votre commissaire aux comptes vous disent de faire ça, vous le faites ? » Malgré ses arguments et ceux de son avocat, le procureur avait requis 12 mois avec sursis, soulignant la récidive. L’ancien président a répliqué : « j’ai apporté beaucoup d’argent au FC Rouen, bien trop… Je ne regrette rien. »