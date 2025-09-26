Bayern Munich : Harry Kane entre dans l’histoire du football

Personne ne semble en mesure de stopper Harry Kane cette saison. Dans la forme de sa vie, l’attaquant anglais enchaîne les saisons de haut niveau depuis son arrivée au Bayern Munich en 2023. Cette saison, l’Anglais de 32 ans régale et empile les buts. Auteur de dix buts et trois passes décisives en cinq matches cette saison avec le Bayern, Kane a encore marqué un doublé ce vendredi contre le Werder Brême.

Une nouvelle prestation XXL qui lui permet de marquer l’histoire du football. En effet, ce vendredi, l’ancien de Tottenham est devenu le joueur le plus rapide à atteindre les 100 buts avec un club du top 5 des Championnats européens, devant Cristiano Ronaldo et Erling Haaland. Ayant atteint les 100 buts en 104 matches, il dépasse ainsi le Norvégien et le Portugais qui y étaient parvenus respectivement avec Manchester City et le Real Madrid en 105 matches.