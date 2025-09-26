FC Barcelone - PSG : Illya Zabarnyi est déjà attendu au tournant

Il en faut parfois peu pour lancer une histoire, juste un coup de pouce du destin. Presnel Kimpembe en avait bénéficié il y a huit ans quand il avait remplacé Thiago Silva au pied levé face au Barça en Ligue des Champions (4-0). Un acte de naissance pour le Français, devenu champion du monde un an plus tard. Comme lui, Illya Zabarnyi pourrait avoir une occasion de lancer son histoire parisienne, lui aussi contre le club catalan.

La suite après cette publicité

Acheté pour environ 66 millions d’euros à Bournemouth, l’international ukrainien devrait être titulaire mercredi pour le déplacement en Espagne, alors que Marquinhos est d’ores et déjà forfait en raison d’une gêne à l’adducteur. Un premier test grandeur nature en Ligue des Champions pour Zabarnyi, pour qui il semble encore prématuré de tirer un premier bilan dans la capitale française.

La suite après cette publicité

Il sort d’un gros match contre l’OM

C’est évidemment sur ce genre de rendez-vous qu’il sera jugé sur pièces, après avoir livré lundi sa prestation la plus aboutie de ce début de saison face à l’OM. Si son équipe s’est inclinée, l’ancien joueur du Dynamo Kiev s’est affirmé comme le meilleur défenseur parisien dans l’axe droit d’un 3-5-2. Il n’avait pas toujours respiré la sérénité lors des premières minutes, mais l’Ukrainien a su monter en puissance au fil de la rencontre : un sauvetage devant Gouiri, des couvertures efficaces, mais aussi des interventions autoritaires comme sur un centre dangereux de Weah en seconde période.

Un Classique qui devra servir de match référence au joueur de 23 ans, après des débuts assez tièdes contre Nantes, Toulouse et Lens. « Ça a été un match difficile à jouer, mais on n’a tout simplement pas su concrétiser nos occasions. Cela arrive parfois dans le football. On reste forts et on continue à aller de l’avant. Il nous a juste manqué un but. Si on l’avait marqué, cela aurait tout changé. Mais c’est le jeu », confiait-il au micro de PSG TV après le match. Des buts, il faudra en marquer, mais surtout éviter d’en concéder mercredi. Ce sera un tout autre défi, avec une adversité infiniment supérieure à celles proposées depuis le début de saison. Face à Lewandowski, Zabarnyi aura l’occasion d’accrocher un premier grand à son tableau de chasse.