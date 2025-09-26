Menu Rechercher
PSG : l’anecdote touchante de Gianluigi Donnarumma sur la finale de C1

Depuis le 31 mai dernier, le PSG n’est plus le même club. Depuis l’arrivée des Qataris à la tête du club en 2012, le Paris Saint-Germain court après la Ligue des Champions. Le 31 mai, face à l’Inter Milan, les hommes de Luis Enrique ont roulé sur leurs adversaires pour entrer dans l’histoire de l’institution parisienne. Grand homme de ce parcours en C1, Gianluigi Donnarumma a été interrogé par France Football après avoir remporté le Trophée Yachine. Désormais gardien de Manchester City, l’Italien est revenu sur ce 31 mai et a expliqué avoir eu une attention particulière pour ses anciens coéquipiers ce jour-là :

«J’ai laissé une lettre à chacun de mes coéquipiers pour les remercier pour ce parcours fantastique. Je l’ai écrite en plusieurs langues afin que tout le monde la comprenne. C’était quelque chose que je ressentais, que je voulais partager et transmettre à tous mes coéquipiers, pour tout ce que nous avions déjà accompli. Il ne manquait plus que la dernière pièce du puzzle pour terminer en beauté. Je suis également heureux que cela ait été pris à coeur et j’espère avoir contribué à apporter quelque chose à chacun.»

