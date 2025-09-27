PSG : Lucas Beraldo est heureux après le succès contre Auxerre

Ce samedi, le PSG n’a pas eu de difficultés à s’imposer à domicile contre Auxerre. Largement dominateurs, les Parisiens ont fait la différence grâce à leurs deux centraux, Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo. En forme, le défenseur brésilien a été récompensé de sa belle prestation avec une tête puissante qui a scellé le succès des siens. Interrogé après la rencontre, le numéro 4 francilien a affirmé être aux anges :

«Je vais voir avec le médecin pour ma tête mais ça va. Je pense qu’on a fait un très bon match. On a contrôlé le match, c’était une belle soirée. Chaque match se prépare différemment. Marseille, c’est passé, il fallait continuer aujourd’hui contre Auxerre. On est très sérieux. Je suis très heureux de mon but, c’est magnifique, j’espère continuer comme ça.»