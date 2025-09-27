Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

PSG : Lucas Beraldo est heureux après le succès contre Auxerre

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Lucas Beraldo avec le PSG @Maxppp
PSG 2-0 Auxerre

Ce samedi, le PSG n’a pas eu de difficultés à s’imposer à domicile contre Auxerre. Largement dominateurs, les Parisiens ont fait la différence grâce à leurs deux centraux, Illia Zabarnyi et Lucas Beraldo. En forme, le défenseur brésilien a été récompensé de sa belle prestation avec une tête puissante qui a scellé le succès des siens. Interrogé après la rencontre, le numéro 4 francilien a affirmé être aux anges :

La suite après cette publicité

«Je vais voir avec le médecin pour ma tête mais ça va. Je pense qu’on a fait un très bon match. On a contrôlé le match, c’était une belle soirée. Chaque match se prépare différemment. Marseille, c’est passé, il fallait continuer aujourd’hui contre Auxerre. On est très sérieux. Je suis très heureux de mon but, c’est magnifique, j’espère continuer comme ça.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Auxerre
Lucas Beraldo

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Auxerre Logo AJ Auxerre
Lucas Beraldo Lucas Beraldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier