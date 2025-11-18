PSG : Luis Enrique va changer sa gestion des retours de blessure

Après la défaite contre le Bayern Munich en Ligue des Champions (1-2), Luis Enrique avait admis qu’il avait trop rapidement réintégré certains joueurs de retour de blessure. Et visiblement, cette prise de conscience l’a poussé à revoir la dernière phase du protocole de reprise, d’après Le Parisien. L’étape du « crash test » où les joueurs doivent s’entraîner plusieurs jours de suite à très haute intensité sans rechuter. Désormais, l’entraîneur espagnol compte la rallonger et accorder plus de temps d’adaptation aux séances collectives pour ne plus précipiter les retours.

Pour Ousmane Dembélé, en manque de repères ces dernières semaines, il est possible que ce protocole soit nécessaire pour éviter les rechutes et lui redonner confiance, insiste Le Parisien. La réussite récente du cas João Neves renforce ce changement d’approche d’Enrique. Mais cela a un prix : pour être dans le groupe qui recevra Tottenham (le 26 novembre), Dembélé et Nuno Mendes devraient enchaîner toutes les séances de la semaine et jouer face au Havre, ce samedi en Ligue 1. Un scénario qui paraît quasiment impossible.