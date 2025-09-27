D1 Arkema : l’OL Lyonnes flingue le PSG

Ce samedi, c’était soir de choc en D1 Arkema. En effet, à domicile, l’OL Lyonnes recevait le PSG. Un duel au sommet qui n’en aura finalement pas été un. En effet, largement supérieures à leurs adversaires, les Fenottes n’ont fait qu’une bouchée des Parisiennes. Ouvrant le score rapidement grâce à une tête de Tarciane (1-0, 5e), les Lyonnaises ont été reprises peu après la demi-heure de jeu sur un penalty converti par Leuchter après une main de Katoto dans sa surface (1-1, 32e).

En seconde période, Lyon a déroulé. Après une première grosse opportunité de Brand (50e), le PSG a été puni par ses anciennes joueuses. En effet, alors que Lindsey Heaps a permis à l’OL Lyonnes de virer en tête (2-1, 59e), c’est Korbin Shrader qui a fait couler son ancienne équipe. Rejoignant l’OL cet été en provenance de la capitale, la jeune américaine a inscrit un triplé (70e, 74e, 85e) avant que Tabitha Chawinga n’enterre définitivement son ancienne équipe en toute fin de rencontre (6-1, 90+3e).