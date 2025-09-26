Liga : pas de vainqueur entre Gérone et l’Espanyol

Ce vendredi, la Liga nous a offerte un duel catalan en ouverture de la septième journée de championnat. Face à un Gérone en difficulté depuis le début de saison et bon dernier du classement, l’Espanyol voulait grimper sur le podium.

Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les Barcelonais, incapables de faire la différence face aux hommes de Michel. Score final : 0-0. Un résultat qui permet à Gérone de monter à la 19e place quand l’Espanyol est quatrième.