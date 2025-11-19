Le conseil de Mariano Diaz à Endrick sur l’OL

« Le Real Madrid est le plus grand club du monde, mais tout le monde ne peut pas y jouer. Il y a une vie en dehors », philosophe Mariano Diaz, ancien buteur du Real Madrid et de l’OL, aujourd’hui à Alavés. Vous voyez le parallèle qui arrive ? Mariano Diaz avait brillé avec l’Olympique Lyonnais, car barré au Real Madrid par, entre autres Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, avant de revenir par la grande porte à la Casa Blanca, où il ne parviendra pas à s’imposer malgré tout. Aujourd’hui, c’est Endrick, qui se morfond sur le banc de touche, qui pourrait rejoindre sous forme de prêt l’OL (Mariano avait lui été transféré, signé un contrat de 5 ans, avec une clause de rachat en faveur du Real Madrid).

La suite après cette publicité

Et Mariano ne lui conseilla pas autre chose. « Si Endrick finit par partir, ou si un joueur qui ne joue pas beaucoup doit aller jouer à l’étranger, je lui dirais d’en profiter au maximum, d’apprécier le fait que s’il est titulaire dans l’équipe, c’est la meilleure chose qui puisse lui arriver », a assuré Mariano Diaz à The Athletic. « Il faut faire ses preuves quand on vous fait confiance, car ce n’est pas la même chose quand on ne joue que quelques minutes tous les trois matchs. On ne peut pas prouver sa valeur en quelques minutes. Mais si on vous fait confiance et que vous êtes titulaire, c’est là qu’on peut prouver beaucoup de choses. Dans ce cas précis, s’il (Endrick) part, il pourrait aussi retourner à Madrid. » Mariano Diaz avait inscrit 18 buts en Ligue 1 lors de la saison 2017-2018, avant d’être racheté 33 M€ par le Real Madrid.