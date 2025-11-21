BL : Mayence neutralise Hoffenheim

Ce vendredi, Hoffenheim se déplaçait sur la pelouse de Mayence en ouverture de la 11e journée de Bundesliga. Une rencontre importante pour les visiteurs qui avaient l’occasion de grimper provisoirement sur le podium en cas de victoire. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour ces derniers.

Malgré une ouverture du score de Hanche-Olsen contre son camp en leur faveur (0-1, 8e), Hoffenheim n’a pas su conserver cette avance au score car Da Costa a égalisé à la 76e minute. Les coéquipiers d’Andrej Kramaric n’ont pas su aller chercher la victoire malgré le rouge de Kohr en fin de match du côté des locaux (89e). Un nul qui fait stagner Hoffenheim à la 6e place. Mayence reste dix-septième.