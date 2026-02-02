Rennes est en discussions pour Arnaud Nordin

En difficulté depuis le début de l’année, Rennes n’a pas su capitaliser sur ses bons résultats. Pour relancer la machine, le club breton aspire à retrouver un allant offensif pour engranger de nouveaux bons résultats. En ce sens, les Rennais souhaitent enrôler un dernier élément offensif pour le dernier jour du mercato hivernal.

Dans la lignée de ce besoin, Le Parisien indique ce lundi que le SRFC aspire à enrôler Arnaud Nordin pour se renforcer cet hiver. Rennes est en négociation avec Mayence pour enrôler l’ailier de 27 ans sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le deal n’est pas encore bouclé.