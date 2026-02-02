Rennes : Jérémy Jacquet réagit à son transfert à Liverpool

C’est officiel depuis quelques minutes. Jérémy Jacquet (20 ans) évoluera sous le maillot de Liverpool à partir de la saison 2026/2027. Les Reds ont confirmé l’achat du défenseur français du Stade Rennais en échange de 70 M€. L’opération a été également officialisée par la formation bretonne. L’occasion pour le principal intéressé de réagir à son transfert.

« Je suis honoré de signer à Liverpool, l’une des plus grandes institutions de football au monde. C’était aussi très important pour moi de bien conclure mon aventure en Rouge et Noir, dans mon club formateur, mon club de cœur. J’aborde cette seconde partie de saison avec la volonté de vivre de belles émotions avec mes coéquipiers et le public », a-t-il déclaré sur le site officiel des Rouge et Noir.