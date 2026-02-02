L’Atlético signe Rodrigo Mendoza

L’affaire était bien engagée. Après avoir recruté Ademola Lookman et Obed Vargas, l’Atlético de Madrid a recruté celui que l’on surnomme comme le nouveau Pedri en Espagne : Rodrigo Mendoza. Le club madrilène va payer environ 16 M€, hors bonus pour le milieu de 20 ans.

«Notre club et l’Elche Club de Fútbol ont conclu un accord pour le transfert du footballeur originaire de Murcie, qui portera le maillot rouge et blanc jusqu’à la fin de la saison et pendant cinq saisons supplémentaires. L’Atlético de Madrid et l’Elche Club de Fútbol ont conclu un accord pour le transfert de Rodrigo Mendoza, qui signe avec notre club jusqu’au 30 juin 2031», peut-on lire sur le communiqué des Colchoneros.