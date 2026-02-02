Menu Rechercher
Commenter 3
Officiel Liga

L’Atlético signe Rodrigo Mendoza

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Rodrigo Mendoza @Maxppp

L’affaire était bien engagée. Après avoir recruté Ademola Lookman et Obed Vargas, l’Atlético de Madrid a recruté celui que l’on surnomme comme le nouveau Pedri en Espagne : Rodrigo Mendoza. Le club madrilène va payer environ 16 M€, hors bonus pour le milieu de 20 ans.

La suite après cette publicité
Atlético de Madrid
¡Bienvenido, Rodrigo Mendoza! 🇪🇸👋🏼
Voir sur X

«Notre club et l’Elche Club de Fútbol ont conclu un accord pour le transfert du footballeur originaire de Murcie, qui portera le maillot rouge et blanc jusqu’à la fin de la saison et pendant cinq saisons supplémentaires. L’Atlético de Madrid et l’Elche Club de Fútbol ont conclu un accord pour le transfert de Rodrigo Mendoza, qui signe avec notre club jusqu’au 30 juin 2031», peut-on lire sur le communiqué des Colchoneros.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Atlético
Elche
Rodrigo Mendoza Martinez Moya

En savoir plus sur

Liga Liga
Atlético Logo Atlético Madrid
Elche Logo Elche
Rodrigo Mendoza Martinez Moya Rodrigo Mendoza Martinez Moya
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier